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Украинские военные напомнили правила выхода маломерных судов в море

Украинские военные напомнили правила выхода маломерных судов в море

КИЕВ. 28 мая. УНН. В районе проведения ООС в пределах Донецкой области начался навигационный период, поэтому выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне открытых объектов базирования и без наличия документов запрещено. Об этом начальник пресс-службы Донецкого пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Валерия Карпиленко сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров, запрещен", - сообщила Карпиленко.

Она отметила, что следует прислушиваться с установленными правилами, чтобы не подвергать себя опасности, которая подстерегает в море. Это обезопасит от возможного задержания представителями ФСБ РФ, а также провокационных действий со стороны государства-агрессора.

Самовольный выход плавсредств вне пунктов базирования, так называемое нарушение государственной границы, согласно законодательству РФ, влечет для граждан другого государства уголовную ответственность.

Поэтому рыбакам при выходе в море нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и выход, в том числе на маломерных плавсредствах, осуществлять его из официальных пунктов базирования, что позволяет отслеживать - вернулось то или иное судно обратно.

Напомним, украинские бронированные катера провели испытания в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: Азовское море, корабль
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