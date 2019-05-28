ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева

КИЕВ. 28 мая. УНН. ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка. Об этом УНН сообщили в прес-службе ПриватБанка.

"27 мая 2019 АО КБ "ПриватБанк" подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826/7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства. Также 24 мая 2019 банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц. С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - сообщили в прес-службе.



Напомним, ранее НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.



Напомним, Окружной админсуд признал незаконной национализацию ПриватБанка 18 апреля. Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.

Решение о национализации ПриватБанка приняли в декабре 2016 года.