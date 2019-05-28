СБУ проведет антитеррористические учения в Запорожской области

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Запорожской области 29-31 мая Служба безопасности Украины проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в области, передает УНН.

"В течение 29-31 мая 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение", - говорится в сообщении.

Так, тренировки пройдут в районе населенных пунктов Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - предупредили в СБУ.

Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Напомним, в Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели очередные учебные маневры.