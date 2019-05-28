Новости: Политика
Вторник, 28 мая 2019, 12:40 • Ангелина Литинская • 7275
Украинцам рассказали об особенностях смены места голосования
КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинцам рассказали, как перед выборами в Верховную Раду изменить место голосования. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.
Отмечается, что изменить место можно до 15 июля включительно. В "ОПОРе" отметили, что во время голосования избирателям выдадут только один бюллетень для голосования за политические партии. Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, изменили место голосования, не выдается.
В частности, для того, чтобы изменить место голосования нужно:
- До 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей;
- Иметь с собой паспорт и документы (справка с работы или учебы/билеты на самолет или поезд/договор аренды жилья);
- Написать заявление, в котором указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования;
- Получить удостоверение об изменении места голосования.
Проголосовать можно будет 21 июля с 8:00 до 20:00 на новом участке.
Как сообщал УНН, украинцы уже начали менять места голосования.
Источник: УНН