Украинцам рассказали об особенностях смены места голосования

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинцам рассказали, как перед выборами в Верховную Раду изменить место голосования. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

Отмечается, что изменить место можно до 15 июля включительно. В "ОПОРе" отметили, что во время голосования избирателям выдадут только один бюллетень для голосования за политические партии. Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, изменили место голосования, не выдается.

В частности, для того, чтобы изменить место голосования нужно:

До 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей;

Иметь с собой паспорт и документы (справка с работы или учебы/билеты на самолет или поезд/договор аренды жилья);

Написать заявление, в котором указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования;

Получить удостоверение об изменении места голосования.

Проголосовать можно будет 21 июля с 8:00 до 20:00 на новом участке.

Как сообщал УНН, украинцы уже начали менять места голосования.