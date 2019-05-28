Регистрация | Вход |
USD: 26,33 -0,1491  EUR: 29,48 -0,1378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 мая 2019 13:53
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7275
Версия для печати

Украинцам рассказали об особенностях смены места голосования

Украинцам рассказали об особенностях смены места голосования

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинцам рассказали, как перед выборами в Верховную Раду изменить место голосования. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

Отмечается, что изменить место можно до 15 июля включительно. В "ОПОРе" отметили, что во время голосования избирателям выдадут только один бюллетень для голосования за политические партии. Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, изменили место голосования, не выдается.

В частности, для того, чтобы изменить место голосования нужно:

  • До 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей;
  • Иметь с собой паспорт и документы (справка с работы или учебы/билеты на самолет или поезд/договор аренды жилья);
  • Написать заявление, в котором указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования;
  • Получить удостоверение об изменении места голосования.

Проголосовать можно будет 21 июля с 8:00 до 20:00 на новом участке.

Как сообщал УНН, украинцы уже начали менять места голосования.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование, парламентские выборы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.