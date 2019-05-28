КИУ: нардепы уже начали раздавать сахар, лекарства и мячи

КИЕВ. 28 мая. УНН. В нескольких областях Украины зафиксирована массовая раздача гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины, передает УНН.

По данным организации, такие случаи имели место в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях.

"Как правило, раздача товаров осуществлялась от имени благоднийних фондов, связанных с народными депутатами. Такая активность проводилась и ранее, однако с началом выборов она существенно активизировалась", - отметили в КИУ.

Так, по данным организации, в Северодонецке Луганской области гражданам бесплатно раздавали сахар в пакетах с символикой партии. В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали набор лекарств, который включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. А вместе с медикаментами раздавали письмо с изображением нардепа.

В Полтавской области, по данным КИУ, нардеп поздравил учеников одной из школ с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

В Житомире, по данным организации, по инициативе народного депутата открыли инклюзивный площадку. Он вместе с местной властью присутствовал на его открытии.

В организации также проинформировали, что в городе Коростень Житомирской области при поддержке благотворительного фонда нардепа ко Дню города были организованы спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей. Участники получили призы от фонда.

"Несмотря на то, что такие действия юридически не является подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты, КИУ отмечает недоброчестность подобной деятельности и призывает потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах", - отметили в КИУ.

Напомним, 24 мая стартовала избирательная кампания в Верховную Раду.

За первые сутки избирательного процесса следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательным процессом Рады.