Новости: Политика
Вторник, 28 мая 2019, 13:24 • Юлия Шрамко • 3195
Глава МИД Германии приедет в Украину в четверг
КИЕВ. 28 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Киев в четверг, 30 мая. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В четверг в Киев прибудет с визитом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас", - отметил украинский дипломат.
Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 24 мая провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства планировал провести переговоры и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Также напомним, 27 мая в Берлине дипломатические советники президентов собрались для обсуждения будущего минского процесса.
Источник: УНН