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Глава МИД Германии приедет в Украину в четверг

Глава МИД Германии приедет в Украину в четверг

КИЕВ. 28 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Киев в четверг, 30 мая. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В четверг в Киев прибудет с визитом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас", - отметил украинский дипломат.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 24 мая провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства планировал провести переговоры и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также напомним, 27 мая в Берлине дипломатические советники президентов собрались для обсуждения будущего минского процесса.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия
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