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Вакарчук отказался от объединения своей партии на выборах с "брендами"

Вакарчук отказался от объединения своей партии на выборах с "брендами"

Святослав Вакарчук

КИЕВ. 28 мая. УНН. Партия "Голос" на выборах в Верховную Раду не собирается объединяться ни с какими "политическими брендами". Об этом в видеообращении сказал лидер партии Святослав Вакарчук, передает УНН.

"Здесь кое-кто пытается нас без нас женить. Так вот, чтобы расставить все точки над "і", официально заявляю: партия "Голос" не собирается объединяться на выборах с какими-либо политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", - сказал Вакарчук.

Он заявил, что партия готова объединять усилия со всеми людьми, с которыми разделяет принципы, идеологические основы и программу.

"Второе - скоро состоится съезд партии "Голос". На нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами. И третье - мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И будем строить политику новую", - добавил он.

Напомним, об участии своей партии в парламентских выборах Святослав Вакарчук объявил 16 мая.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, партии, Вакарчук
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