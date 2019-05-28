Вакарчук отказался от объединения своей партии на выборах с "брендами"

КИЕВ. 28 мая. УНН. Партия "Голос" на выборах в Верховную Раду не собирается объединяться ни с какими "политическими брендами". Об этом в видеообращении сказал лидер партии Святослав Вакарчук, передает УНН.

"Здесь кое-кто пытается нас без нас женить. Так вот, чтобы расставить все точки над "і", официально заявляю: партия "Голос" не собирается объединяться на выборах с какими-либо политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", - сказал Вакарчук.

Он заявил, что партия готова объединять усилия со всеми людьми, с которыми разделяет принципы, идеологические основы и программу.

"Второе - скоро состоится съезд партии "Голос". На нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами. И третье - мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И будем строить политику новую", - добавил он.

Напомним, об участии своей партии в парламентских выборах Святослав Вакарчук объявил 16 мая.