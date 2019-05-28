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Петиция за отставку Зеленского направлена на рассмотрение

Петиция за отставку Зеленского направлена на рассмотрение

КИЕВ. 28 мая. УНН. Петиция №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" была направлена на рассмотрение, сбор подписей в поддержку петиции завершился, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Президента.

Так, петиция, обнародованная 22 мая, за неделю набрала более 60 тыс. голосов. Автором значится Максим Безрук.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. и первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

Как сообщал УНН, петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" всего за сутки набрала необходимую для рассмотрения количество голосов.

Позже глава АП Андрей Богдан заявил, что Администрация президента считает шуткой петицию об отставке Зеленского.

В то же время, на сайте Администрации Президента зарегистрировали петицию против отставки Зеленского. На этой неделе она набрала необходимое количество голосов.

Источник: УНН
Теги: отставка, петиция, Владимир Зеленский
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