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В Крыму назначено первое слушание по делу Мемедеминова

В Крыму назначено первое слушание по делу Мемедеминова

КИЕВ. 28 мая. УНН. Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону 29 мая запланировано первое предварительное слушание по делу крымскотатарского гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова, обвиняемого в пропаганде терроризма. Заседание состоится в закрытом режиме по видеосвязи из симферопольского СИЗО, рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает УНН со ссылкой на Крым. Реалии.

"Нариман еще находится в СИЗО Симферополя, оттуда в закрытом режиме по видеоконференцсвязи пройдет первое заседание по существу. После этого Наримана этапируют в Ростов-на-Дону, где будут проходить слушания по существу", – рассказал адвокат.

Семедляев отметил, что защита расценивает уголовное дело в отношении Мемедеминова как политическое.

"Это процесс против независимой журналистки в Крыму, которой здесь практически не осталось. Она сейчас лежит на плечах гражданских журналистов, которым был и сам Нариман, пока его не посадили в тюрьму", – считает адвокат.

Напомним, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова. Задержанному предъявлено обвинение по статье о "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".

Источник: УНН
Теги: суд, Крым
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