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В Народном фронте еще решают, идти ли на выборы в Раду

В Народном фронте еще решают, идти ли на выборы в Раду

КИЕВ. 28 мая. УНН. Партия "Народный фронт" пока не определилась, пойдет ли на досрочные парламентские выборы и в каком именно формате. Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Еще не определились, еще идут обсуждения, в ближайшее время мы вам сообщим", - отметил Бурбак, отвечая на вопрос, в каком формате пойдет НФ на выборы. Также он добавил, что Арсений Яценюк не будет идти по мажоритарному округу, а переговоры о формате участия в выборах с Александром Турчиновым до сих пор продолжаются.

"Через две недели уже начнется активная фаза кампании и мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя с юридической точки зрения указ (Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады - ред.) является антиконституционным и выборы должны быть очередными в октябре этого года. Не успеваем переформатироваться, но это не отнимает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам", - пояснил глава фракции.

При этом он добавил, что падение рейтингов партии связано с тем, что фракция активно действовала в составе коалиции в течение всех 5 лет своего правления, поэтому, очевидно, подвергалась довольно жесткой критике.

Напомним, 24 мая представители "Народного фронта" передали в Конституционный суд Украины представление о конституционности роспуска парламента, указ о котором подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: выборы, Народный фронт, парламент, ВРУ
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