Суд отменил люстрацию судьи Высшего спецсуда

КИЕВ. 28 мая. УНН. Кассационный суд в составе Верховного Суда отменил решение Высшего совета правосудия, которым судью Высшего специализированного суда Украины Владимира Колесниченко освобожден от должности. Об этом сообщил адвокат Андрей Федур в Facebook, передает УНН.

"Кассационный суд в составе Верховного (Суда - ред.) удовлетворил иск Колесниченко В.Н. к Высшему совету правосудия (дело увольнения через люстрационные процедуры), то есть признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия № 1232/0 /15-17 от 23.05.2017 года", - отметил адвокат.

Он добавил, что впереди еще Большая Палата Верховного Суда.

Отметим, что в 2017 году, согласно вышеупомянутым решением, ВРУ признала нарушение судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко Владимиром Николаевичем требований относительно несовместимости и уволить его от должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.

Однако одна из авторов закона о люстрации Татьяна Козаченко указала, что должность главы Администрации Президента подпадает под действие этого закона, и этот момент не является спорным.

На это у Зеленского заявили, что закон о люстрации некачественный и противоречит Конституции Украины.