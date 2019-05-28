В Украину вернулись еще пять моряков с задержанного в Египте танкера

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Украину вернулись еще пять моряков, задержанных в 2018 году в Египте. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Сегодня пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа" оформили отдельным коридором пятерых граждан Украины, которые прибыли рейсом из Стамбула.

Отметим, что вчера в Одессу вернулись четверо моряков из состава команды задержанного в декабре прошлого года в Египте танкера "Sea Shark". Еще один мужчина прилетел в Херсон.

Как сообщал УНН, все украинские моряки с судна "Sea Shark" покинули базу Военно-морских сил государства.

Напомним, 19 мая от экипажа поступила информация, что танкер с грузом сырой нефти планируется переместить в неизвестном направлении. Представители ВМС на борту танкера предупредили о возможном применении силы, объявили о разгрузке судна с ограничением движения экипажа. По словам капитана, офицеры флота Египта угрожали оружием команде танкера. Они приказали экипажу разделиться на две группы и собраться в двух помещениях.

Часть моряков, в том числе пять украинцев, в этот же день была перемещена на другую военную базу, в поле прохождения всех формальностей, под контролем дипломатических служб Украины и других государств, чьи граждане входили в эту группу.