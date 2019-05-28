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Более 370 украинцев изменили место голосования перед выборами в Раду

Более 370 украинцев изменили место голосования перед выборами в Раду

КИЕВ. 28 мая. УНН. Более 370 украинцев изменили место голосования перед досрочными парламентскими выборами, которые назначены на 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, временно изменили место голосования уже 375 человек.

Больше всего избирателей изменили место голосования по Донецкой области - 174 человека, на втором месте Луганская область - 101 человек.

Больше всего избирателей для голосования выбрали Киев - 124 человека и Киевскую область - 33 человека.

Как сообщал УНН, в Государственном реестре избирателей напомнили, как изменить место голосования.

Напомним, что процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая. Изменить место голосования можно до 15 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, голосование
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