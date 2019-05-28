Регистрация
|
Вход
|
Facebook login
USD: 26,33
-0,1491
EUR: 29,48
-0,1378
Об агентстве
RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 мая 2019
16:56
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
Главная
Новости
Анонсы
Блоги
Эксклюзивные новости УНН
Политика
Экономика
Агроновости
Киев
Общество
Здоровье
Криминал и ЧП
УНН Lite
Новости Мира
Технологии
Спорт
Культура
Мультимедиа
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Найденная в реке на Закарпатье мертвая девочка оказалась гражданкой Румынии
Синоптики дали прогноз погоды на первые дни лета
В начале года на водных объектах в Украине спасли 63 человека
В Украине на завтра объявили "желтый" уровень опасности
Эксперт назвал популярные направления для летнего отдыха за рубежом
Пожизненно осужденному по делу Оксаны Макар назначили бесплатного адвоката
Завтра на комитете могут рассмотреть Избирательный кодекс - депутат
Синоптики дали прогноз погоды на завтра
За пять лет в Красную книгу Украины внесен только лось европейский
В Киеве посреди улицы у мужчины выхватили сумку с тысячами долларов
Показать еще
Стрим УНН
Фото
Видео
X-files
Публикации
RSS
Новости Мира
Новый состав Европарламента и каким будет большинство
Вторник, 28 мая 2019, 16:02
• Марианна Присяжнюк
Политика
Люстрация "по-украински": ЕСПЧ беспрецедентно взялся за заявления украинцев
Понедельник, 27 мая 2019, 12:43
• Петро Ивасюк
Политика
Мать пленного моряка: нашим ребятам в "Лефортово" не дают общаться между собой
Суббота, 25 мая 2019, 16:56
• Марианна Присяжнюк
Погода
Погода в
Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске
Погода в Запорожье
Новости:
Политика
Вернуться к списку
RSS
Архив
Вторник, 28 мая 2019, 16:25
•
Тоня Туманова
•
3930
Версия для печати
Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
Источник:
УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в
Viber
и канал новостей в
Telegram
Свежие новости раздела
Вторник, 28 мая 2019
16:43
Гончарук стал еще одним заместителем главы АП
16:41
У Зеленского появился новый советник
16:35
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства
16:32
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
16:27
Президент назначил Данилюка секретарем СНБО
Загрузка...
Новости по теме
Вторник, 28 мая 2019
16:26
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
16:25
У Зеленского заявили, что при назначении Богдана сознательно пошли на скандал
16:24
Более 370 украинцев изменили место голосования перед выборами в Раду
16:15
В АП назвали топовых людей в команде Зеленского
15:50
В Украину вернулись еще пять моряков с задержанного в Египте танкера
Политика
|
Экономика
|
Киев
|
Криминал и ЧП
|
Продукты
|
Услуги
|
Контакты
|
Вход
|
Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019.
Privacy Policy
. Разработка сайта:
Argentum IT Lab
.
Устанавливайте мобильное приложение