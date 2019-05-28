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Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Источник: УНН
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