У Зеленского появился новый советник

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Устенко на должность внештатного советника Президента. Об этом говорится в указе №330/2019, передает УНН.

"Назначить Устенко Олега Леонидовича Советником Президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Как сообщал УНН, Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее в АП назвали топовых людей в команде Президента Украины Владимира Зеленского.