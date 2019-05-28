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Гончарук стал еще одним заместителем главы АП

Гончарук стал еще одним заместителем главы АП

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Алексея Гончарука заместителем главы АП. Об этом говорится в президентском указе №328/2019 от 28 мая, передает УНН.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе Президента.

Как сообщал УНН, главу Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.

Источник: УНН
Теги: указы, назначения, Администрация президента, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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