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Работников театров оставили без творческих отпусков

Работников театров оставили без творческих отпусков

КИЕВ. 28 мая. УНН. Народные депутаты отклонили проект закона о предоставлении творческого отпуска работникам театров. Соответствующее решение поддержали 154 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Также парламентарии не поддержали предложение вернуть законопроект на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров, по мнению авторов, даст больше возможностей для профессионального развития художественного и артистического персонала театра.

Он предусматривает, что для обеспечения потребностей в профессиональном развитии художественного и артистического персонала театра в контракте с профессиональными творческими работниками может определяться индивидуальный предельный срок отпуска без сохранения заработной платы.

Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты Верховной Рады Украины планировали рассмотреть проект закона об изменении военных стандартов, а также принять постановление об Обращении к ООН, ПАСЕ и другим международным организациям по осуждению нарушения прав коренных народов в РФ.

Источник: УНН
Теги: правительство, театр, законопроект, нардепы
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