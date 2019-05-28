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Президент дал украинское гражданство пяти иностранцам

Президент дал украинское гражданство пяти иностранцам

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в гражданство Украины приняты пять иностранцев - уроженцы Ирана, России, Азербайджана, Кыргызской Республики, Сирии. Об этом говорится в президентском указе №329/2019 от 28 мая, передает УНН.

Как указано в указе, постановлено принять в гражданство Украины как людей, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины:

  • Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Исламской Республики Иран, проживающего в городе Киеве;
  • Костикова Александра Сергеевича, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области;
  • Самед-Заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджанской Республики, проживающего в городе Киеве;
  • Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающего в Киеве.

Также указано, что постановлено принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.

Напомним, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Источник: УНН
Теги: Украина, иностранцы, гражданство, Президент, Владимир Зеленский
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