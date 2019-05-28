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В США сказали, что думают о назначении Богдана главой АП

В США сказали, что думают о назначении Богдана главой АП

Курт Волкер

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский произвёл хорошое впечатление на делегацию США во время инаугурации. Американские представители не давали ему советов относительно назначений в апарат, но напомнили о важности авторитета и имиджа Президента. Об этом во время брифинга сообщил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, отвечая на вопрос журналиста относительно назначения Андрея Богдана главой АП, передаёт кореспондент УНН.

“Мы были очень впечатлены заявленной приверженностью президента Зеленского реформам в Украине, борьбе с коррупцией, созданию руководства, которое отвечает интересам народа Украины. Он очень ясно говорил об этом во время обсуждений, которые делегация США провела с ним во время инаугурации. В ходе наших встреч с Президентом Зеленским мы также ясно дали понять, что ему необходимо уделять пристальное внимание своему авторитету и своей способности выполнять те задачи, которые украинские избиратели для него прописали”, - сказал Волкер.

Он напомнил, что во втором туре виборов за Зеленского проголосовало 73% избирателей, и отметил, что это подразумевает очень высокие ожидания от нового главы государства.

“При этом он должен обращать внимание на то, какой образ он может создать, какие сообщения он может донести... У нас не было никаких конкретных рекомендаций относительно отдельных лиц, потому что мы сосредоточены на принципах, на управлении и на политике, которую он выполняет. Президент Зеленский заявил, что он привержен реформам в Украине, борьбе с коррупцией, реформированию системы правосудия, верховенства закона, и мы полностью поддерживаем эти принципы и эту политику и надеемся продолжить сотрудничество с ним”, — добавил дипломат, отвечая на вопрос журналиста относительно того, советовал ли он Зеленскому не назначать Богдана.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, назначения, Курт Волкер
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