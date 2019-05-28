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МВФ поддерживает проведение досрочных выборов в Украине - Данилюк

МВФ поддерживает проведение досрочных выборов в Украине - Данилюк

КИЕВ. 28 мая. УНН. Международный валютный фонд поддерживает проведение досрочных парламентских выборов в Украине. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Что касается политической ситуации: как вы знаете были определенные месседжи направленные на то, что миссия МВФ уехала, что из-за решения о роспуске парламента она прекратила работу. Это не так. Решение о роспуске парламента - политическое решение, это внутреннее решение украинцев, направленное на ускорение политических процессов в стране, обновления политической элиты, государственной власти, чтобы мы имели все эти органы, настроены на серьезные изменения и работали как единая команда", - рассказал Данилюк.

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По его словам, это полностью разделяется МВФ, поскольку является необходимым условием для сотрудничества.

Ранее Данилюк заявил, что с новой Радой Украина сможет быстрее получить помощь МВФ.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВФ, Украина, Александр Данилюк
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