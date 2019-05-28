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Вопрос об объявлении дефолта даже не рассматривается - Данилюк

Вопрос об объявлении дефолта даже не рассматривается - Данилюк

КИЕВ. 28 мая. УНН. Вопрос об объявлении дефолта командой Президента Украины Владимира Зеленского не рассматривается. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства выглядит по-другому - государство должно защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долгам является дорогой в никуда, которая подрывает доверие к государству, что будет сразу приводить к последствиям, которые, к сожалению, негативно почувствуют люди. Такие решения даже не рассматриваются, мы прислушиваемся к конструктивным советам членов команды", - ответил Данилюк на вопрос, прислушивается ли Президент Украины Владимир Зеленский к совету бизнесмена Игоря Коломойского об объявлении дефолта.

Как сообщал УНН, у Зеленского рекомендуют не уделять внимания словам Коломойского о дефолте.

Источник: УНН
Теги: Украина, Александр Данилюк
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