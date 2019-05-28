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В США намерены не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО

В США намерены не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО

КИЕВ. 28 мая. УНН. В США рассмотрят, могут ли идентифицировать и не признавать паспорта, выданные Россией жителям ОРДЛО. Об этом во время брифинга сказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя недавнее решение Международного трибунала по морскому праву, передает корреспондент УНН.

"Это (указ о паспортах - ред.) очень провокационным шагом со стороны России, выйти и сказать: мы предоставим российские паспорта гражданам другого государства. Но я не думаю, что украинцы будут брать эти паспорта. Они страдают от российской оккупации в Донбассе. Мы также рассмотрим, можем ли мы идентифицировать и не признавать эти паспорта, так же как мы делаем в случае с паспортами, выданными в Крыму", - сказал Волкер.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

В МинВОТ рассказывали, кто обращался за российскими паспортами с ОРДЛО.

Ранее США призвали Россию откатить назад дестабилизирующее политику относительно упрощения порядка приобретения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Также напомним, что Кабмин Украины принял решение о непризнании российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, паспорт, ОРДЛО
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