Волкер сказал, когда может состояться нормандская встреча

КИЕВ. 28 мая. УНН. Новая встреча в нормандском формате может состоятся в июле, каких-либо конкретных договоренностей по этому поводу пока нет. Об этом во время брифинга сказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

"Пока существует нормандский формат, он является процессом, который возглавляет Франция и Германия. Мы полностью его поддерживаем. Они уже имели дискуссии о возможности встречи в нормандском формате в июле, но я не думаю что сейчас есть запланированная дата. Это (встреча - ред.) конечно же потребует согласия не только Украины, но и России", - сказал он.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за саммит в нормандском формате, после того, как Киев определится со своими подходами, это не должна быть "встреча ради встречи".