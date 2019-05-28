КИЕВ. 28 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о своем видении работы СНБО. Об этом он сообщил во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Моя цель - превратить СНБО в стратегическую площадку для принятия важных решений для государства. Сейчас их накопилось очень много. Хотя общий мандат СНБО - национальная безопасность, на этом этапе вопросы энергетики тоже стали вопросами Нацинального безопасности, финансовая ситуация тоже важна на этом переходном этапе во время предвыборной кампании", - рассказал Данилюк.

Он добавил, что стремится сформировать сильную и мощную команду, превратить СНБО на сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства принятие решений на важные темы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.