В МВФ прокомментировали дальнейшее сотрудничество с Украиной

КИЕВ. 28 мая. УНН. Представители Международного валютного фонда во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформирован Правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - отметил руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Он добавил, что досрочные выборы в Верховную Раду являются новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Отмечается, что до формирования нового правительства будут постоянные консультации Украины и МВФ по формированию новой повестки дня реформ.

Кроме того, руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал УНН, текущая программа сотрудничества Украины и МВФ остается в силе.