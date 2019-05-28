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В АП анонсировали, что на Закарпатье вскоре появится новый губернатор

В АП анонсировали, что на Закарпатье вскоре появится новый губернатор

КИЕВ. 28 мая. УНН. Помощник Президента Украины Андрей Ермак во время визита в Закарпатскую область, которая пострадала от паводка, заявил, что вскоре будет представлен новый главы облгосадминистрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Так, помощник Президента Украины Андрей Ермак, вчера, 27 мая, посетил с рабочей поездкой Закарпатскую область, которая пострадала от паводка.

Сообщается, что во время совещания, которое состоялось в Ужгороде под председательством и. о. председателя Закарпатской областной государственной администрации Ярослава Галаса, Ермак подчеркнул важность наработки и реализации превентивных мер по предотвращению паводков.

Он также добавил, что вскоре будет представлен новый главы облгосадминистрации.

Напомним, Москаль подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Украина, АП, назначения, Ужгород и Закарпатье
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