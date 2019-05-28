Регистрация | Вход |
USD: 26,33 -0,1491  EUR: 29,48 -0,1378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 мая 2019 23:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
96255
Версия для печати

Турчинов прокомментировал видео Данилюка об исчезновении серверов с секретной информацией

Турчинов прокомментировал видео Данилюка об исчезновении серверов с секретной информацией

КИЕВ. 28 мая. УНН. Приведенный новым секретарем СНБО Александром Данилюком видеоматериал об исчезновении серверов с секретной информацией никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН.

По словам Турчинова, Данилюк на своей странице в Facebook показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка.

"А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)", - пояснил экс-секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что "главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме".

"Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", - добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Турчинов, Александр Данилюк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.