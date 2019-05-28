Технику из ситуационной комнаты АП вернули Порошенко - Цеголко

КИЕВ. 28 мая. УНН. Техника из ситуационной комнаты Президента Украины была арендована на средства экс-президента Петра Порошенко, а сейчас ее вернули арендодателю. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко в Facebook, реагируя на заявление недавно назначенного секретаря СНБО Александра Данилюка о том, что с ситуационной комнаты забрали серверы с секретными данными, передает УНН.

“Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю”, — сообщил Цеголко.

По словам пресс-секретаря Порошенко, никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, “доступ к ней обеспечивался только on line”.

“Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой”, — отметил Цеголко.

В свою очередь, до этого экс-секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что приведенный новым секретарем Александром Данилюком видеоматериал об исчезновении серверов с секретной информацией никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.