В ПАСЕ призвали РФ возобновить расследование убийства Немцова

КИЕВ. 28 мая. УНН. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека 28 мая призвал Кремль по новой открыть и продолжить расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.

Отмечается, что доклад литовца Эмануэлис Зингерис на встрече в Париже, одобрил Комитет. В ПАСЕ пришли к выводу, что "не все соответствующие аспекты дела были расследованы, а потому не была раскрыта полная правда".

В свою очередь, доклад содержит утверждение, что следствие РФ не смогло идентифицировать и найти возможные видеодоказательства, в том числе от ФСБ, которая отвечает за безопасность Кремля, у которого и убили Немцова.

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В частности, российские следователи не смогли допросить всех возможных свидетелей убийства, особенно тех, которые были на мосту во время приступа. Не смогли они допросить и водителей, проезжающих возле места преступления. В докладе стверджуться, что судебно-медицинская экспертиза пуль и гильз, а также ранений на теле Немцова имеет нарушения и несоответствия.

В ПАСЕ акцентировали внимание на "существенных несоответствиях и противоречиях" в данных основных свидетелей.

В тексте документа говорится, что двое непосредственно причастных к убийству нападающих, стрелок Заур Дадаев и водитель чеченской армии Руслан Мухудинов, были "тесно связаны с высшим военным руководством и политической властью в Чечне".

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Одобренный комитетом ПАСЕ доклад планируют обсудить на пленарном заседании органа в конце июня, 27 числа в Страсбурге.

Напомним, Борис Немцов был убит несколькими выстрелами поздно вечером 27 февраля 2015. В деле об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.

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