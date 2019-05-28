У Зеленского прокомментировали вероятность отставки генпрокурора

КИЕВ. 28 мая. УНН. Отставки Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не стоит ждать до момента, как объявят результаты досрочных выборов в Верховной Раде. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Он отметил, что народные депутаты ранее, несмотря на все имеющиеся договоренности, не проголосовали за поддержку инициатив президента Зеленского. Несмотря на это, решение кадровых вопросов в ВРУ в ближайшее время не предвидится.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП. А большая часть поступила как обычно - проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками - я не думаю, что это будет правильно", - сказал Разумков.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения досрочных парламентских выборов пойдет в политику.

В частности, ранее, Луценко заявил, что не подаст в отставку.