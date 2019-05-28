Спикер парламента Грузии не советует пускать Саакашвили во власть в Украине

КИЕВ. 28 мая. УНН. Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает экс-президента и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили авантюристом и советует украинским властям не назначать его на какую-либо должность. Об этом спикер парламента заявил во вторник в интервью грузинской телекомпании Maestro, сообщает УНН.

"Украина - страна, которая исторически является другом Грузии. Соответственно, это не должно повлиять на отношения стран, однако я ни в коем случае не посоветовал бы украинским друзьям принять подобное решение (назначить Саакашвили на должность). Для нас это не проблема. Мы знаем, чем закончилось принятие подобного решения в предыдущем случае, что стало результатом этого, и сейчас итог будет таким же, так как речь идет о назначении авантюриста на какую-то должность", - сказал Кобахидзе.

Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Ранее УНН сообщал, что Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни.

Напомним, Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.