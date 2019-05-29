Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски

КИЕВ. 29 мая. УНН. Министерство финансов США раскрыло список документов, на которых основывалось решение включить миллиардера Олега Дерипаску в список “кремлевских олигархов” и наложить на него санкции. Среди них оказались статьи в британских газетах и запросы в сервис Google Maps.Про этом сообщает УНН со ссылкой на русскую службу BBC.

Список документов на две страницы американское ведомство рассекретило в рамках судебного иска Дерипаски к ведомству, который рассматривается в федеральном окружном суде по округу Колумбия в Вашингтоне.

В ответ представители бизнесмена назвали документ минфина США “плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями.

“Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)”, — сказано в ответе представителей Дерипаски.

“Это больше, чем профессиональная некомпетентность — это похоже на ... грубое нарушение на государственной службе и вызывает серьезные вопросы к объективности и истинным целям, преследуемым расследованиями OFAC”, — добавили представители бизнесмена.

Дерипаска 15 марта подал в суд на минфин и его главу Стивена Мнучина, а также на Office of Foreign Assets Control (OFAC) — структуру минфина, отвечающую за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Он потребовал снятия персональных санкций и удаления своего имени из “кремлевского доклада”.

Также Дерипаска требовал, чтобы власти США предоставили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки. OFAC в ответ предоставил в суд список документов и публикаций в СМИ, которыми руководствовался, вводя санкции против Дерипаски.

В списке значится всего 29 источников, но несколько из них скрыты. Документ сопровождается зачеркнутым грифом “совершенно секретно” и дополнительным обозначением ограниченного доступа, которое при публикации отцензурировали.

В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый “Кремлевский доклад” США — список чиновников и бизнесменов, который минфин предоставил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.

6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США Килимника связывают с российской разведкой.

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Как сообщал УНН, соглашение между российскими промышленными компаниями и Министерством финансов США об отмене американских санкций при условии уменьшения доли Олега Дерипаски в акциях компании на самом деле принесли дивиденды самому олигарху да еще и оставили контроль над бизнесом в его руках.

Напомним, главы семи комитетов в Палате представителей Конгресса США во вторник, 8 января, призвали министра финансов Стивена Мнучина отложить процесс смягчения санкций в отношении предприятий, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, а также требуют от администрации президента США Дональда Трампа объяснить свое решение о российского олигарха.