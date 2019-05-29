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Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски

Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски

Олег Дерипаска

КИЕВ. 29 мая. УНН. Министерство финансов США раскрыло список документов, на которых основывалось решение включить миллиардера Олега Дерипаску в список “кремлевских олигархов” и наложить на него санкции. Среди них оказались статьи в британских газетах и запросы в сервис Google Maps.Про этом сообщает УНН со ссылкой на русскую службу BBC.

Список документов на две страницы американское ведомство рассекретило в рамках судебного иска Дерипаски к ведомству, который рассматривается в федеральном окружном суде по округу Колумбия в Вашингтоне.

В ответ представители бизнесмена назвали документ минфина США “плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями.

“Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)”, — сказано в ответе представителей Дерипаски.

“Это больше, чем профессиональная некомпетентность — это похоже на ... грубое нарушение на государственной службе и вызывает серьезные вопросы к объективности и истинным целям, преследуемым расследованиями OFAC”, — добавили представители бизнесмена.

Дерипаска 15 марта подал в суд на минфин и его главу Стивена Мнучина, а также на Office of Foreign Assets Control (OFAC) — структуру минфина, отвечающую за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Он потребовал снятия персональных санкций и удаления своего имени из “кремлевского доклада”.

Также Дерипаска требовал, чтобы власти США предоставили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки. OFAC в ответ предоставил в суд список документов и публикаций в СМИ, которыми руководствовался, вводя санкции против Дерипаски.

В списке значится всего 29 источников, но несколько из них скрыты. Документ сопровождается зачеркнутым грифом “совершенно секретно” и дополнительным обозначением ограниченного доступа, которое при публикации отцензурировали.

В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый “Кремлевский доклад” США — список чиновников и бизнесменов, который минфин предоставил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.

6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США Килимника связывают с российской разведкой.

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Как сообщал УНН, соглашение между российскими промышленными компаниями и Министерством финансов США об отмене американских санкций при условии уменьшения доли Олега Дерипаски в акциях компании на самом деле принесли дивиденды самому олигарху да еще и оставили контроль над бизнесом в его руках.

Напомним, главы семи комитетов в Палате представителей Конгресса США во вторник, 8 января, призвали министра финансов Стивена Мнучина отложить процесс смягчения санкций в отношении предприятий, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, а также требуют от администрации президента США Дональда Трампа объяснить свое решение о российского олигарха.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Минфин, олигархи, Олег Дерипаска
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