Сторонники Трампа сами строят стену вдоль границы с Мексикой

КИЕВ. 29 мая. УНН. Группа сторонников Дональда Трампа начала самостоятельно строить обещанную президентом стену вдоль границы с Мексикой, собрав средства с помощью краудфандинговой кампании в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж разместил в соцсетях фотографию строительства металлического забора в штате Нью-Мексико.

По его словам, ему и его сторонникам удалось собрать пожертвования на этой проект на сумму в 22 миллионов долларов.

Кампания по сбору средств началась после того, как американский конгресс отказался выделить финансирование на строительство стены. Ее возведение было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ