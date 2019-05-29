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Зеленский поздравил украинских миротворцев

Зеленский поздравил украинских миротворцев

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. Об этом глава государства написал в воскресенье на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране. Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась мира и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут учавствовать только в миротворческих миссиях ", - написал он.

Как сообщал УНН, Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одним из своих приоритетов .


Источник: УНН
Теги: миротворцы, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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