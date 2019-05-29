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Глава ПЦУ Епифаний принял польского посла

Глава ПЦУ Епифаний принял польского посла

КИЕВ. 29 мая. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний накануне встретился с послом Польши Бартошем Цихоцким, разговор касался поддержки семейных ценностей, защиты жизни и диалога о вопросах, вытекающих из общей истории Польши и Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"Я рад, что имел возможность представить митрополиту Епифанию позицию Польши по делу административных решений, нарушающих основные христианские традиции, право на молитву перед могилами предков или свободу литургии в католических храмах", - сказал Цихоцкий по итогам встречи.

По информации ПЦУ, во время разговора Епифаний и Цихоцкий также обсуждали вопрос консолидации духовных ценностей в Украине, социально-политической ситуации и межгосударственные отношения.

Кроме того, посол Цихоцкий сообщил, что согласованы будущие мероприятия по помощи семьям граждан Украины, незаконно заключенным в связи с конфликтом на востоке страны.

"Мы имеем на востоке соседа, который хочет нас пленить, но хорошо, что на западе есть Польша - наш добрый сосед, поддержку которого мы постоянно ощущаем", - сказал Епифаний, поблагодарив польского посла.

Со своей стороны Цихоцкий заверил Его Блаженство, что Польша готова содействовать Украине на пути ее проевропейского развития.

Ранее митрополит Епифаний назвал препятствие для объединения украинцев вокруг Киевского престола.

Источник: УНН
Теги: Польша, посол, Епифаний, ПЦУ
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