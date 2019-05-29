В Раду внесли еще один законопроект об импичменте президента

КИЕВ. 29 мая. УНН. Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что внес в парламент законопроект об импичменте президента. Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я могу сообщить, что сегодня я подал свой проект закона об импичменте, потому что нам Президент обещал, что такой законопроект будет. Мы от Президента никак не можем дождаться этого законопроекта, поэтому я решил помочь Президенту Зеленскому - внес свой закон об импичменте и считаю, что этот закон нужен", - отметил Гончаренко.



По словам нардепа, у Рады был шанс на окно возможностей между президентскими и парламентскими выборами.



"Но это окно возможностей Владимир Александрович с размаху закрыл, назначив досрочные выборы ... Верховная Рада может рассматривать угодно, но никаких серьезных решений эта ВР уже не примет", - сказал он.



Как сообщал УНН, парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины на заседании в среду, 29 мая, планирует рассмотреть вопрос о рассмотрении предложений и поправок к законопроекту, направленному на урегулирование полномочий Верховной Рады относительно, в частности, специальной временной следственной комиссии для расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.