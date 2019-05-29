Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 12:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5415
Версия для печати

Комитет ВР в 12:00 должен рассмотреть вопрос отставки Гройсмана и избирательный кодекс

Комитет ВР в 12:00 должен рассмотреть вопрос отставки Гройсмана и избирательный кодекс

КИЕВ. 29 мая. УНН. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия должен собраться на заседание в 12:00, чтобы рассмотреть вопрос отставки Премьер-министра Украины и Избирательный кодекс. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"В понедельник я поручил комитетам по правовой политике рассмотреть вопрос избирательного кодекса. Комитет по вопросам регламента - рассмотреть закон о ВСК, и я прошу вас и членов комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия собраться на заседание комитета в 12:00 в конференц зале и рекомендовать парламенту рассмотреть вопрос о заявлении премьер-министра Украины и в соответствии с ч.3 ст.118 регламента ВР передать на рассмотрение парламента во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу в избирательный кодекс", - сказал Парубий.

По его словам, если комитет поддержит наработки рабочей группы и передаст их в парламент это "предоставит очень большой шанс".

"Я обращаюсь ко всем членам комитета - я буду публиковать тех, кто не придет на заседание комитета в 12:00 в конференц-зал. Прошу всех собраться и принять решение, которое позволит Верховной Раде прийти к рассмотрению избирательного кодекса", - добавил глава ВР.

Как сообщал УНН, на собрании комитета по вопросам правовой политики и правосудия могут рассмотреть Избирательный кодекс, который предусматривает открытые партийные списки, если придет 16 членов комитета.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВРУ, кодекс, избиратели
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.