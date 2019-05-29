В Государственной налоговой службе рассказали о судьбе налоговой милиции

КИЕВ. 29 мая. УНН. Налоговая милиция в дальнейшем быть отделена от Государственной налоговой службы, однако пока она будет оставаться в составе налоговой службы до законодательного урегулирования. Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

"До законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе налоговой службы. Но в дальнейшем она должна быть отделена от ДПС, ведь налоговая служба должна быть направлена на сервисное обслуживание плательщиков и предоставление им всесторонней помощи в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов", - отметил Верланов.

По его словам, процесс создания новой налоговой службы идет активно и динамично.

"Уже назначено главы ГНС, новосозданная Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо, утверждена предельная численность работников аппарата и территориальных органов налоговой и таможенной служб. В то же время, были проинформированы о том, что создание таможенного ведомства приостановлено", - сообщили в ГФС.

Указано, что следующими шагами станут назначения работников к вновь органа (не менее 30 процентов) и принятия распоряжения Кабинетом министров о начале работы новой службы.

"В дальнейшем весь функционал в налоговом направлении перейдет в ГНС, Государственная фискальная служба Украины будет обеспечивать функционирование в таможенном направлении осуществления мероприятий по созданию Гостаможслужбы", - сообщили в фискальной службе.

В ГФС добавили, что уже работает комиссия по реорганизации Государственной фискальной службы Украины, которая должна в трехмесячный срок обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники налоговой милиции

Как сообщал УНН, 17 мая Вновь в Украине Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров создал Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, реорганизовав Государственную фискальную службу путем деления. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявил конкурс на руководителей двух ДПС и ДМС. 8 мая 2019 распоряжением Кабмина № 286-р Председателем Государственной налоговой службы назначен победителя конкурса Сергея Верланов.

Также напомним, еще в 2014 году в ВР был зарегистрирован проект постановления о "совершенствования деятельности милиции", а именно - рекомендация Кабмина ликвидировать налоговую милицию.

В 2017 году планировалось, что после ликвидации налоговой милиции, дела, которые она не успела завершить, передадут в национальную полицию.

Позже первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан заявил, что налоговая милиция продолжает работать в правовом поле.