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Счетную палату до сих пор не пустили в "Нафтогаз" для аудита

Счетную палату до сих пор не пустили в "Нафтогаз" для аудита

КИЕВ. 29 мая. УНН. Счетная палата до сих пор не попала в "Нафтогаз" для проведения аудита из-за сопротивления руководства компании. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Контрольная группа так и не смогла попасть в НАК "Нафтогаз". Мы проинформировали ГПУ и я жду конкретных решений от Генеральной прокуратуры", - отметил Пацкан.

По его словам, проверка госкомпании осуществлялась по материалам Кабинета министров.

При этом он добавил, что, по его мнению, компания должна быть возвращена в госсобственность и работать на нужды граждан Украины.

Как сообщал УНН, 24 апреля Счетная палата сообщила, что аудиторский отчет по НАК "Нафтогаз-Украина" был утвержден на заседании Счетной палаты.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, аудит, Счетная палата
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