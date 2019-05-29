Счетную палату до сих пор не пустили в "Нафтогаз" для аудита

КИЕВ. 29 мая. УНН. Счетная палата до сих пор не попала в "Нафтогаз" для проведения аудита из-за сопротивления руководства компании. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Контрольная группа так и не смогла попасть в НАК "Нафтогаз". Мы проинформировали ГПУ и я жду конкретных решений от Генеральной прокуратуры", - отметил Пацкан.



По его словам, проверка госкомпании осуществлялась по материалам Кабинета министров.

При этом он добавил, что, по его мнению, компания должна быть возвращена в госсобственность и работать на нужды граждан Украины.

Как сообщал УНН, 24 апреля Счетная палата сообщила, что аудиторский отчет по НАК "Нафтогаз-Украина" был утвержден на заседании Счетной палаты.