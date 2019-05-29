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Зеленскому доложили о плене восьми бойцов ООС: госизмены не было

Зеленскому доложили о плене восьми бойцов ООС: госизмены не было

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах взятия в плен восьми военнослужащих 53-й ОМБр на Донбассе. Глава государства пообещал, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБр недавно попали в плен. Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило", - указали в АП.

В то же время в отношении командования батальона и 53-й ОМБр, как отмечается, "будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы".

"Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения", - добавили в АП.

Владимир Зеленский отметил, что "будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов".

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - отметил Глава государства.

Как сообщал УНН, по предварительной информации, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками. По факту взятия в плен украинских воинов на Донбассе открыли производство.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Президент, ООС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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