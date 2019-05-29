Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 14:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5910
Версия для печати

Президент поедет на шахту во Львове, где погибли горняки

Президент поедет на шахту во Львове, где погибли горняки

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня Президент Владимир Зеленский должен посетить шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гал-Инфо.

Прибытие Владимира Зеленского ожидают в аэропорт "Львов", откуда он сразу отправится в Червоноград. Официального подтверждения поездки пока нет.

УНН пытается подтвердить информацию.

Напомним, сегодня, 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, шахта, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.