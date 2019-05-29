ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов секретной информации из АП

КИЕВ. 29 мая. УНН. Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.

Так, 28 мая 2019 года в средствах массовой информации опубликовано видеообращение Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка об отсутствии в ситуационной комнате Администрации Президента Украины серверов, содержащих секретную информацию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.



Напомним, ранее пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко сообщил, что технику с ситуационной комнаты АП вернули Порошенко.

Как сообщал УНН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.