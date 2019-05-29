В УАФ опровергли информацию об обысках НАБУ

КИЕВ. 29 мая. УНН. В украинских СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и ее президента Андрея Павелко. В частности появляется искаженная информация об обысках и другие следственные действия относительно ее должностных лиц. Об этом говорится на Facebook-странице УАФ, передает УНН.

"Официально сообщаем: никаких обысков в доме футбола не было!" - отметили в Ассоциации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ващук рассказал, за что "атакуют" президента ФФУ

Кроме того, там предупредили о подготовке новой волны фейковых новостей.

"...из разных источников и журналистской среды поступают сообщения о попытке разместить и распространить (за соответствующую плату) новую волну фейковых новостей как о самой Ассоциации, так и о частной жизни Андрея Павелко.

Обращаемся ко всем СМИ, которые уважают принципы журналистской этики, с просьбой пользоваться только достоверной и проверенной информацией. Служба по связям с общественностью и СМИ УАФ всегда открыта и готова предоставить любые комментарии и подтверждающие документы по вопросам, которые интересуют СМИ", - отметили в УАФ.

Напомним, накануне некоторые СМИ распространили информацию о якобы обысках, проведенные НАБУ в УАФ.