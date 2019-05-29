Раде рекомендовали одобрить переименование Кировоградской и Днепропетровской областей

КИЕВ. 29 мая. УНН. Комитет ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал предварительно одобрить проекты изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской областей. Об этом заявил член комитета по вопросам правовой деятельности Александр Черненко после заседания комитета, передает корреспондент УНН.

По его словам, профильный комитет рекомендовал парламенту предварительно поддержать законопроект № 8380 о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и № 9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Впрочем, как отметил Черненко, решение комитета является "формальным". Когда этот вопрос поставят на рассмотрение парламента, будет решаться в ходе согласительного совета.

Напомним, 11 апреля народные депутаты Украины получили заключение Конституционного суда Украины относительно конституционности переименования Днепропетровской области.