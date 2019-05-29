В Раде зарегистрировали новый законопроект об импичменте

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или другого преступления. Об этом сообщается на сайте ВР, передает УНН.

Проект закона о специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или иного преступления авторства народного депутата Алексея Гончаренко зарегистрирован под №10339 от 29 мая 2019 года.

Главным парламентским комитетом для рассмотрения проекта определен комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины.

Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Ранее сегодня заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что внес в парламент законопроект об импичменте президента.

Напомним, регламентный комитет на заседании в среду, 29 мая, планирует рассмотреть вопрос о рассмотрении предложений и поправок к законопроекту, направленному на урегулирование полномочий Верховной Рады относительно, в частности, специальной временной следственной комиссии для расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.