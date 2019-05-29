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Саакашвили в Варшаве получил удостоверение на возвращение в Украину

Саакашвили в Варшаве получил удостоверение на возвращение в Украину

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Михаил Саакашвили, которому вчера вернул гражданство президент Владимир Зеленский, получил в посольстве в Варшаве свидетельства на возвращение в Украину и планирует уже сегодня самолетом прилететь в столицу. Об этом Саакашвили сообщил в Facebook, передает УНН.

"Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев", - написал он.

Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство .

Ранее сообщал УНН, что Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни.

Напомним, Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017. Сейчас политик живет в Нидерландах.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша, гражданство, Саакашвили
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