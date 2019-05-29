Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 14:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
44910
Версия для печати

Накануне отставки Климкин купил квартиру и паркоместо

Накануне отставки Климкин купил квартиру и паркоместо

КИЕВ. 29 мая. УНН. Накануне своей отставки министр иностранных дел Украины Павел Климкин купил квартиру и паркоместо в Киеве. Об этом свидетельствуют данные декларации, передает УНН.

Согласно декларации министра, он приобрел себе квартиру в Киеве 16 мая этого года, за день до того, как подал в отставку. Нынешняя квартира имеет площадь в 108,3 квадратных метров, согласно документу, министр приобрел ее за 3 млн грн, кроме того, он приобрел паркоместо за 132 тыс. грн.

При этом министр не задекларировал другого ценного имущества в качестве существенных изменений в имущественном состоянии.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

Ранее УНН сообщал, что согласно ежегодной декларации за 2018 министр иностранных дел Украины Павел Климкин держит валюту в наличной форме на почти 2,5 млн грн.

Источник: УНН
Теги: МИД, декларация, отставка, Павел Климкин

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.