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Зеленский вылетел во Львовскую область

Зеленский вылетел во Львовскую область

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Глава государства посетит шахту "Лесная" в Сокольском районе, где произошел обвал породы", - сообщили в АП.

Напомним, сегодня, 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, шахта, визит, Владимир Зеленский
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