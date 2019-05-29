КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Глава государства посетит шахту "Лесная" в Сокольском районе, где произошел обвал породы", - сообщили в АП.

Напомним, сегодня, 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.