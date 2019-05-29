Рада отклонила парламентские слушания по противодействию дискриминации женщин

КИЕВ. 29 мая. УНН. Народные депутаты Верховной Рады не дали достаточного количества голосов для принятия постановления о проведении парламентских слушаний по предотвращению и противодействию дискриминации женщин из уязвимых социальных групп. Соответствующее постановление поддержали только 62 народных депутатов во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект постановления о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" был отклонен, впрочем парламентарии живо обсудили социально важную тему положения женщин в Украине.

В рекомендациях парламентских слушаний предлагалось, в частности, законодательно утвердить квоты в избирательном законодательстве, увеличить госпомощь при рождении ребенка и тому подобное. В целом разработаны рекомендации направлены на защиту женщин из числа внутренне перемещенных лиц, сельской местности, ромской национальности, ВИЧ-позитивных, а также тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.

В частности, насущными проблемами уязвимых категорий женщин в Украине является запрет доступа ВИЧ-позитивных женщин в репродуктивных программ, ранние браки (в 13 лет), а также отсутствие документов у детей цыганской национальности, недоступность медицинского обслуживания для женщин в сельской местности, а также нечеловеческие условия и жестокое обращение с женщинами в местах отбывания наказаний.

Напомним, 15 мая народные депутаты отклонили проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" законопроекта №9485.