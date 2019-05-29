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Рада отклонила парламентские слушания по противодействию дискриминации женщин

Рада отклонила парламентские слушания по противодействию дискриминации женщин

КИЕВ. 29 мая. УНН. Народные депутаты Верховной Рады не дали достаточного количества голосов для принятия постановления о проведении парламентских слушаний по предотвращению и противодействию дискриминации женщин из уязвимых социальных групп. Соответствующее постановление поддержали только 62 народных депутатов во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект постановления о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" был отклонен, впрочем парламентарии живо обсудили социально важную тему положения женщин в Украине.

В рекомендациях парламентских слушаний предлагалось, в частности, законодательно утвердить квоты в избирательном законодательстве, увеличить госпомощь при рождении ребенка и тому подобное. В целом разработаны рекомендации направлены на защиту женщин из числа внутренне перемещенных лиц, сельской местности, ромской национальности, ВИЧ-позитивных, а также тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.

В частности, насущными проблемами уязвимых категорий женщин в Украине является запрет доступа ВИЧ-позитивных женщин в репродуктивных программ, ранние браки (в 13 лет), а также отсутствие документов у детей цыганской национальности, недоступность медицинского обслуживания для женщин в сельской местности, а также нечеловеческие условия и жестокое обращение с женщинами в местах отбывания наказаний.

Напомним, 15 мая народные депутаты отклонили проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" законопроекта №9485.

Источник: УНН
Теги: ВР, женщина, дискриминация
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